Почти двести тематических и сельскохозяйственных ярмарок провели в Подмосковье в июне

В прошлом месяце на территории 38 муниципалитетов Подмосковья организовали 195 ярмарок, включая тематические и сельскохозяйственные. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Большая часть была посвящена дачному сезону и садово-огородным работам. На таких ярмарках жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что мероприятия были посвящены Дню России, Дню защиты детей, Дню молодежи и Дню медицинского работника. На ярмарках посетители могли купить фермерскую продукцию, включая молочную и мясную, мед и многие другие. С июльскими мероприятиями можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.