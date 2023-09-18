Почти двести тысяч детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

В рамках кампании по вакцинации от гриппа в Подмосковье прививку могут сделать не только взрослые, но и дети. Сейчас вакцинацию от гриппа прошли уже более 170 тысяч детей, сообщили в областном Минздраве.

«Грипп — опасное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям. Для того, чтобы обезопасить себя, близких и детей необходимо пройти вакцинацию. В школах и детских садах прививку можно сделать в медицинских кабинетах», — рассказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

В ведомстве уточнили, что прививку можно сделать и в поликлинике. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал Госуслуг или инфомат.

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