Почти двести тысяч сельских бюджетников Подмосковья получают компенсацию оплаты ЖКУ

Более 160 тысяч работников сельских учреждений бюджетной сферы, включая сферы образования, культуры, физкультуры и здравоохранения, получают компенсацию оплаты жилищно-коммунальных платежей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы упростили оформление этих льгот — исключили рутину и бумажную волокиту. Теперь вся информация о трудоустройстве оцифрована», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Данную меру поддержки предоставляют в целях оказания помощи специалистам, которые работают в менее доступных и отдаленных уголках региона. Компенсация состоит из оплаты за жилое помещение, отопление и электроэнергию по нормативам. Ее размер зависит от льготной категории и варьируется от 50 до 100%. Оформить выплату можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.