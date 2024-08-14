Почти двести тысяч заявлений в отношении недвижимости поступили на учетно-регистрационные действия в Подмосковье

В июле 2024 года на учетно-регистрационные действия в Подмосковье поступило более 178 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Более 18 тысяч из них поступило по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, более 12 тысяч — на регистрацию ипотеки (92% — в электронном виде), более четырех тысяч — на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) (95% — в электронном виде).

«Росреестр уделяет особое внимание электронным услугам, обеспечивая бесперебойное функционирование сервисов в целях экономии времени наших клиентов. Благодаря системной работе по переводу сделок в цифровой формат, а также сотрудничеству с крупными банками и застройщиками услуги ведомства становятся понятными и удобными для людей, а их популярность растет», — отметила начальник отдела организации и контроля подмосковного Росреестра Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.