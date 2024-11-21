Почти каждый пятый житель Кемерова проведет новогодние каникулы на работе

Согласно результатам исследования аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob, только четверо из десяти жителей Кемерова отдохнут дома в праздничные выходные. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что каждому пятому придется работать в эти дни. Без отдыха останутся рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медсестры, работники торговли и складов, правоохранительных органов, персонал отелей, видеооператоры и фотографы.

Отмечается, что 5% жителей предпочитают дачный отдых на каникулах, 4% - в гостях, 2% поедут в путешествие по нашей стране.

Ранее сообщалось, что также пятая часть жителей Рязанской области проведут новогодние каникулы на работе.