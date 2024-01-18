Почти миллиард рублей вложат в строительство нового производства трансформаторов в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Волоколамском округе в рамках областной программы поддержки импортозамещающих проектов «Земля за 1 рубль» возведут завод по производству трансформаторов, проект реализует компания «Подмосковный трансформаторный завод». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 миллиона рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода — 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до пяти тысяч трансформаторов ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Свою продукцию компания в основном реализует в государственный сектор, строительные компании, объекты транспортной инфраструктуры и связи. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что для реализации данного проекта ей передали в аренду более 15 гектаров, застроено будет 4,3 тысячи квадратных метров.
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