Почти миллиард рублей вложат в строительство нового производства трансформаторов в Подмосковье

«Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 миллиона рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода — 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до пяти тысяч трансформаторов ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.