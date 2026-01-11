Во дворах Химок работает спецтехника: коммунальщики продолжают уборку снега

В городском округе Химки продолжаются активные работы по уборке снега с придомовых территорий. Коммунальные службы задействуют специальную технику, включая тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики, для расчистки проходов к многоквартирным домам, пешеходных дорожек и подъездов к контейнерным площадкам. Особое внимание уделяется потенциально опасным участкам: лестницам, подъемам, спускам и территориям с уклоном, где риск падения особенно высок.

Администрация городского округа обращается к жителям с просьбой соблюдать осторожность при передвижении по городу и, при возможности, убирать личный транспорт с дворовых парковок. Это позволит технике оперативно и качественно выполнить свою работу, обеспечив доступ ко всем необходимым зонам. Для оперативного решения вопросов, связанных с уборкой снега, работает единая горячая линия администрации. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

Информирование о приоритетных объектах уборки (лестницы, склоны) помогает пешеходам планировать маршруты, избегая непрочищенных участков. Просьба освободить парковки — не просто бюрократическое требование, а необходимая мера для полноценной работы тяжелой техники, которая физически не может маневрировать между автомобилями.

Ранее сообщалось, что в Подольске очистили от снега более 350 домовых территорий.