Почти миллион рублей: россиянам рассказали о выгодных скидках на автомобили из Китая

На российском рынке наблюдается значительное снижение цен на новые китайские автомобили, сообщил «Коммерсантъ». Дилеры и импортеры предлагают скидки в размере от 150 тыс. до 1 млн руб.

Эксперты отмечают, что основными факторами, способствующими таким предложениям, являются затоваривание складов и высокая ключевая ставка Банка России.

По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, дороговизна содержания автомобилей на складах заставляет дилеров активнее распродавать запасы, чтобы избежать финансовых потерь.

«Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит на экспозиции. А наценка на автомобили — 5-6%, что можно увидеть в большинстве дилерских договоров. Буквально за два месяца хранения прибыль исчезает», — отметил он.

Скидки касаются всех китайских марок, включая самых популярных производителей. По данным аналитиков, в годовом выражении цены на новые автомобили упали на 4%. По состоянию на конец февраля 2025 года, средневзвешенная цена нового автомобиля составила 3,11 млн руб.

Несмотря на привлекательные предложения, сезонного роста спроса на новые автомобили в настоящее время не наблюдается, уточняют дилеры. Скидки распространяются как на автомобили 2023-го, так и на модели 2024 года выпуска.

По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, в среднем скидка на покупку автомобиля из Китая составляет 300-500 тыс. руб. На некоторые модели, уточнил он, скидка может доходить и до 1 млн руб.

Участники авторынка в РФ отметили, что такой период «дружелюбных цен» на китайские автомобили продлится до середины лета, после чего произойдет повышение цен.

Ранее сообщалось, что на «Авито» заметили эксклюзивный Меrcеdеs Вenz 230 Lоng 1936 года выпуска, который продают за 20 млн руб.