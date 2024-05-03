Почти наполовину выполнены работы капремонта школы в Павлово-Посадском округе

В настоящее время в рабочем поселке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа полным ходом идет капитальный ремонт школы № 11. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке работает тридцать пять рабочих, также задействовано три единицы техники. Со следующей недели подрядчик приступает к благоустройству прилегающей территории. В ходе проводимых работ в образовательном учреждении заменят коммуникации, сантехнику, окна и двери, возведут новые перегородки, покрасят стены, а в классах установят новую мебель и оборудование.

Ожидается, что школьники снова сядут за парты образовательного учреждения уже в новом учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Дне добрых дел».