Почти один миллион восемьсот тысяч человек отдохнуло в парках Подмосковья на прошлой неделе

За минувшую неделю в подмосковных парках побывали 1,79 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе Минблаго Подмосковья.

«Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что в топ-3 самых посещаемых парков на прошлой неделе вошли: «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Городском округе Пушкинский, а также парк Сестрорецкий в Клину.

В ведомстве также отметили, что несмотря на пасмурную погоду, больше всего посещений парковых и лесопарковых территорий было зафиксировано в прошедшую субботу. В этот день в парках отдохнули почти 350 тысяч человек.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в лесопарке «Авангард» в Электростали появится профессиональная лыжная трасса.