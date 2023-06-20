Почти пять тысяч бутылок с водой раздали пассажирам «Мострансавто» с начала акции

Сотрудники «Мострансавто» раздали пассажирам автобусов уже почти пять тысяч бутылок с питьевой водой. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Акцию по раздаче жителям и гостям Московской области воды «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья запустили с приходом в регион жарких дней.

Сотрудники предприятия предлагают воду всем желающим на остановках, автовокзалах и автостанциях с наибольшим трафиком. Пункты раздачи воды организованы так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров из автобусов.

«Но просим помнить наших пассажиров, что бутылка воды — не панацея от теплового или солнечного удара. Призываем не забывать о <…> мерах предосторожности в жаркую погоду», — отметили в «Мострансавто».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о концессионных проектах дорожного строительства в регионе.