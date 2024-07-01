Почти пять тысяч человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне

Около 4,5 тысячи человек посетили четвертое выступление команды мотофристайла FMX13, которое прошло в минувшую субботу на Советской площади в Коломне. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Перед жителями и гостями Подмосковья выступила команда самого титулованного фристайл мотокросс райдера России, чемпиона Европы и мира по мотокроссу, уроженца Коломны, Алексея Колесникова, основанная им в 2007 году», — говорится в сообщении.

Гостям продемонстрировали выполнение сложных трюков на мотоциклах и багги — небольшом легковом автомобиле высокой проходимости, а также прыжки с трамплина с элементами акробатики и пируэты в воздухе на мотоциклах. Заключительное выступление команды запланировано на конец августа, оно пройдет в Сергиевом Посаде. Отметим, что мероприятия проходят в рамках фестиваля мотокультуры «Мотофристайл» и губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.