Почти пять тысяч человек прокатились на губернаторских каруселях в Подмосковье за неделю

Карусели «Сказка», установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, представляют собой уникальный аттракцион, который оформил дизайнер Денис Симачев. Каждый из них оснастили профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией, прокатиться на них можно бесплатно. В регионе функционируют восемь каруселей — в Домодедово, Одинцово, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове. В ведомстве добавили, что в парках, где они установлены, также созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.