Почти пять тысяч человек прокатились на губернаторских каруселях в Подмосковье за неделю
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе на губернаторских каруселях в Подмосковье прокатились свыше 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Карусели «Сказка», установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, представляют собой уникальный аттракцион, который оформил дизайнер Денис Симачев. Каждый из них оснастили профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией, прокатиться на них можно бесплатно. В регионе функционируют восемь каруселей — в Домодедово, Одинцово, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове. В ведомстве добавили, что в парках, где они установлены, также созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.