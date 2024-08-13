Почти пять тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с начала года

В этом году в лесах Подмосковья выявили более 4,5 тысячи нарушений лесного законодательства. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«С начала 2024 года более тысячи инспекторов лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области ежедневно выходили на патрулирование земель лесного фонда и контролировали соблюдение лесного законодательства», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Чаще всего нарушения фиксировались в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском и Истринском лесничествах. Наиболее распространенными оказались нарушения правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах и самовольное занятие лесных участков. По каждому из них были составлены протоколы об административных и уголовных правонарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.