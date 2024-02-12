Почти пять тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в рамках «дачной амнистии» за месяц

В январе 2024 года в Подмосковье зарегистрировали более 4,5 тысячи объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии», большинство из них были индивидуальные жилые дома, налоговый потенциал которых 18,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Наша задача помочь людям легализовать недвижимость по упрощенной схеме, а для этого нужно донести информацию до каждого собственника, будь то встречи или обходы. Ведь до сих пор остаются те граждане, кто-либо элементарно не знает, как зарегистрировать свою собственность, либо боится сложного процесса сбора документов. Только, к примеру, за январь проведено 74 встречи с охватом 643 граждан, а также совершено более двух тысяч обходов, в ходе которых направлено свыше 1,7 тысячи уведомлений о необходимости регистрации», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, в марте также начнут проводить традиционными встречи с садоводческими товариществами. В ведомстве уточнили, что лидерами среди округов по числу зарегистрированных строений по «дачной амнистии» в прошлом месяце стали Раменский, Дмитровский и Истра.

Отметим, что в Госдуме приняли законопроект о продлении «дачной амнистии» для зданий и построек, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и были возведены до 2004 года. В рамках него упрощенный порядок государственной регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет, действие которого закончилось в 2024 году, будет доступен до 2031 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.