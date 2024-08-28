Почти пять тысяч сортов роз выращивают в питомнике Московской области

В питомнике «РусРоза», расположенном в деревне Якиманское городского округа Солнечногорск, занимаются выращиванием более 4,5 тысячи сортов роз, которые представляют собой лучшую коллекцию не только в России, но и в Европе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.