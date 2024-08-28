Почти пять тысяч сортов роз выращивают в питомнике Московской области
В питомнике «РусРоза», расположенном в деревне Якиманское городского округа Солнечногорск, занимаются выращиванием более 4,5 тысячи сортов роз, которые представляют собой лучшую коллекцию не только в России, но и в Европе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что в питомнике также выращивают более пяти тысяч сортов многолетников, 1,5 тысячи декоративных растений и более тысячи плодовых и ягодных культур. Его саженцы используют для украшения Тайницкого сада Московского Кремля, садов Марфо-Мариинской обители и других парков России.
«Региональные питомники и фермы показывают высокие результаты на российских и международных выставках, а производимая продукция пользуется высоким спросом не только на региональном уровне, но и по всей стране», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.