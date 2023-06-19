Почти пять тысяч выпускников сдали ЕГЭ по информатике в Подмосковье

Сегодня состоялся Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ.

В Подмосковье участие в аттестации приняли 4,7 тысячи выпускников. За соблюдением правил сдачи экзамена в регионе следили свыше 480 общественных наблюдателей. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Экзамен длился почти четыре часа. За это время школьники сделали задания по алгоритмизации, программированию, а также средствам ИКТ и информационной деятельности. Выпускникам разрешалось использовать системы программирования, электронные таблицы и текстовый редактор.

В ведомстве отметили, что ЕГЭ по информатике стал последним в рамках основного периода. Результаты экзамена будут опубликованы не позднее 4 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье занимает второе место в России по качеству образования.