Почти пятьдесят человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За прошлую неделю в Подмосковье расселили 16 аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили в областном Минстрое.

В министерстве уточнили, что 44 человека из шести городских округов переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме. В частности, расселение прошло в Электростали, Солнечногорске, Мытищах, Луховицах, Дмитровском, Сергиево-Посадском округах. Всего было расселено 719,4 квадратных метра аварийного жилья. Напомним, что дома, признанные аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.