Почти пятьдесят человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья расселили 44 человека, они переехали в новые квартиры или получили компенсации, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 20 аварийных помещений в восьми округах Московской области», — говорится в сообщении.

В общей сложности было расселено 817,3 квадратных метра аварийного жилья, работу провели в Электрогорске, Ступино, Луховицах, Дзержинском, Пушкинском, Рузском, Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах. В ведомстве уточнили, что работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.