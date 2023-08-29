Почти пятьдесят объектов социального назначения построили в Московской области с начала года

С начала текущего года сотрудники Главгосстройнадзор Подмосковья выдали заключения о соответствии проектной документации (ЗОС) 44 объектам социального назначения, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в регионе достроили 20 школ, 16 детских садов и девять объектов здравоохранения. Самую большую школу построили в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово, она будет рассчитана на 2,2 тысячи учеников. Кроме того, образовательный центр на 1,5 тысячи учеников возвели в поселке Ильинское под Красногорском. Большинство детских садов появились в Ленинском округе и Люберцах, центр профилактики и борьбы со СПИДом — в Котельниках и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.