Почти пятьдесят процентов составляет готовность новой школы в подмосковном ЖК «Горки Парк»
Фото: [Группа «Самолет»]
Девелопер проекта «Горки Парк» группа «Самолет» продолжает возводить новую школу, рассчитанную на тысячу сто учеников, в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
В возведении трехэтажного здания задействовано более ста десяти человек, а также пять единиц строительной техники. Строители завершили монолит, приступили к отделочными работам и устройству «мокрого фасада». Ввод нового образовательного учреждения в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал этого года.
Для занятий спортом оборудуют два спортивных зала и небольшой зал для альтернативных физкультурных занятий. На территории школы создадут спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, игровые площадки для учеников младшей школы, места для отдыха.
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