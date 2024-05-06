Почти пятьдесят процентов составляет готовность новой школы в подмосковном ЖК «Горки Парк»

Девелопер проекта «Горки Парк» группа «Самолет» продолжает возводить новую школу, рассчитанную на тысячу сто учеников, в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В возведении трехэтажного здания задействовано более ста десяти человек, а также пять единиц строительной техники. Строители завершили монолит, приступили к отделочными работам и устройству «мокрого фасада». Ввод нового образовательного учреждения в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал этого года.

Для занятий спортом оборудуют два спортивных зала и небольшой зал для альтернативных физкультурных занятий. На территории школы создадут спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, игровые площадки для учеников младшей школы, места для отдыха.

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