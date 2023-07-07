Почти пятьдесят соцобъектов начали возводить в Подмосковье с начала года

С начала текущего года в Подмосковье началось строительство 46 объектов социального назначения. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, например, в регионе начали возводить 21 школу, самые крупные из них появятся в Лобне и Ленинском округе — на 2,2 тысячи и почти 1,7 тысячи учеников соответственно. Также в регионе возводят 17 детских садов, восемь поликлиник, две из которых будут включать станции скорой помощи. В ведомстве добавили, что большинство соцобъектов строят Ленинском округе, Красногорске, Щелкове и Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.