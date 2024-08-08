Почти пятьдесят тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

«Каждый год мы наблюдаем рост количества людей, готовых стать донорами крови и ее компонентов. Так, в этом году донорами стали на 3,4 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно стоит отметить, что большинство людей сдают кровь на безвозмездной основе», — сказал и. о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов.