Почти пятьдесят тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года донорами крови и ее компонентов в Подмосковье стали почти 46 тысяч человек, 12 тысяч из них — впервые сдали кровь. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Каждый год мы наблюдаем рост количества людей, готовых стать донорами крови и ее компонентов. Так, в этом году донорами стали на 3,4 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно стоит отметить, что большинство людей сдают кровь на безвозмездной основе», — сказал и. о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов.
В ведомстве уточнили, что полученную кровь переливают людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Сдать кровь можно как в Московском областном центре крови, так и в его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве.
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