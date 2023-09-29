Почти пятьдесят тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой по перераспределению земельных участков

С начала этого года электронной услугой по перераспределению земельных участков воспользовались около 46 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

В ведомстве уточнили, что услугой могут воспользоваться собственники земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества и садоводства. Сделать это можно здесь.

«Услуга по перераспределению земель возглавляет рейтинг самых востребованных услуг в сфере земельно-имущественных отношений. <…> Прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ заявители могут уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения. А с помощью чат-бота можно рассчитать стоимость прирезки при перераспределении земельного участка», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.