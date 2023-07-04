Почти пятьдесят жилых и нежилых зданий возведут в Подмосковье

Еще 45 разрешений на строительство выдали в Подмосковье на прошлой неделе. Теперь в регионе возведут семь многоквартирных домов и 38 нежилых объектов, рассказали в областном Минжилполитики.

В сообщении уточнили, что четыре жилых дома возведут в составе жилого комплекса «Прибрежный Парк» в Домодедове, еще два дома — в ЖК «Героев» в Балашихе и один дом — в ЖК «Ильинский» Раменского округа.

В ведомстве также перечислили некоторые нежилые объекты, одобренные к строительству. Так, в Лобне построят школу, в Ленинском округе — предприятие по переработке рыбы, в Долгопрудном — логистический комплекс с холодильными камерами и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.