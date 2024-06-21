Почти пятнадцать миллионов рублей выдали бизнесу в Подмосковье в рамках субсидии по франшизе с начала года

С начала 2024 года субсидии для бизнеса по франшизе получили 32 субъекта малого и среднего предпринимательства Подмосковья, суммарно им предоставили более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели региона могут компенсировать до одного миллиона затрат на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Подать заявку бизнес может в течение года», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что субсидию в размере 500 тысяч рублей, например, уже получил индивидуальный предприниматель Роман Баскаков из Ступино. Он открыл по франшизе центр детского плавания «Осьминожки». Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.