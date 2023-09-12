Почти пятнадцать тысяч жителей Подмосковья посетили губернаторские карусели за неделю

На прошлой неделе губернаторские карусели в Подмосковье посетили более 14,9 тысячи раз, сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что с 2018 года карусели, созданные по проекту дизайнера Дениса Симачева, привлекли более двух миллионов посетителей. Все карусели оснащены стереоаудиосистемой и иллюминацией, что делает их популярным местом отдыха для жителей и гостей региона.

«Карусели продолжают пользоваться устойчивым интересом среди населения, подтверждая свою значимость как одно из любимых мест для семейного отдыха», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Сейчас в регионе работают восемь каруселей, они расположены, в том числе, в Домодедово, Одинцово, Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.