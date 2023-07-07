Почти пятьсот объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье за полгода

Мособлархитектура, органы местного самоуправления и профильные ведомства продолжают работу по выявлению и устранению недостроев, самостроев и аварийных зданий на территории Подмосковья. За шесть месяцев этого года им удалось ликвидировать 471 проблемный объект, большинство из которых привели в соответствие.

«В настоящее время в работе находятся еще 3,5 тысячи объектов», — отметила министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Данную работу в регионе продолжат, подчеркнул министр. По его словам, в этом ведомству помогают и местные жители, которые направляют обращения через портал «Добродел» и соцсети. Больше всего обращений поступило из Ступинского, Рузского, Можайского городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.