Почти пятьсот самостроев привели в соответствие с законом в Подмосковье

С начала этого года в Подмосковье привели в соответствие с градостроительными нормами 426 самостроев, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в их числе были объекты торгового, производственного, складского, транспортного назначения. На них теперь создано более четырех тысяч рабочих мест. Кроме того, в результате проделанной работы удалось вовлечь в ежегодный налоговый оборот региона более 25,5 миллиона рублей. При этом 40 объектов, которые нельзя было привести в соответствие, снесли. Отметим, что выявленные самовольные строения публикуются на интерактивной карте сервиса «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.