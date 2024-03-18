Почти полмиллиона жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства
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Более 477 тысяч жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства с момента его начала, 15 марта, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Проголосовать можно до конца апреля по ссылке. На голосовании представлены 220 территорий из 53 округов Подмосковья, обновление выбранных гражданами территорий начнется в 2025 году. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.