Почти полмиллиона жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.