Почти половина IT-специалистов отмечают рост рисков на рынке труда

Согласно исследованию системы управления рабочими процессами Кайтен и образовательной платформы «Карьерный Цех», значительная часть IT-специалистов ощущает рост рисков на рынке труда. Так, 46% участников опроса отметили увеличение вероятности сокращений или заморозки найма, а 35% отметили общую неопределенность. Лишь 14% респондентов считают ситуацию спокойной, а около 4% оценивают рынок как стабильный с ростом возможностей. « Газета.Ru » ознакомилась с результатами исследования.

По мнению экспертов, тревожность в отрасли в значительной степени связана с быстрыми технологическими изменениями. Освоение новых технологий требует времени для понимания их влияния на карьеру, отметили авторы исследования.

Специалисты IT по-разному оценивают свою готовность к изменениям: 14% считают себя полностью готовыми, 42% уверены, что смогут адаптироваться, 39% ощущают частичную подготовленность, а 5% сомневаются в способности справиться с новыми условиями.

Почти треть опрошенных призналась, что перерабатывает несколько раз в месяц, еще 26% сталкиваются с перегрузкой почти каждую неделю, 20% — примерно раз в месяц, а 9% работают сверхурочно почти ежедневно. Лишь 15% специалистов почти не сталкиваются с переработками.

При этом контроль рабочей нагрузки в компаниях часто ограничен. 60% участников отметили, что о переработках руководство узнает от самих сотрудников, 34% сообщили, что их переработки не фиксируются, 31% обсуждают нагрузку на регулярных встречах, а 14% — через данные таск-трекера.

HRD Kaiten Алеся Шахова пояснила, что высокая нагрузка в IT обусловлена необходимостью одновременно поддерживать существующие продукты и внедрять новые технологии. Компании должны создавать процессы, которые позволяют адаптироваться без постоянного перераспределения ресурсов.

Большинство специалистов связывают изменения с технологическим развитием отрасли: 83% считают, что в ближайшие годы ключевым фактором трансформации станет широкое внедрение искусственного интеллекта. Другие тенденции включают рост применения no-code и low-code решений (39%), повышение требований к гибким навыкам (38%) и усиление требований к информационной безопасности и защите данных (36%).

В перспективе IT-специалисты ожидают повышенного спроса на экспертов по искусственному интеллекту и генеративным моделям (70% респондентов). Также востребованными направлениями они назвали информационную безопасность (39%) и специалистов DevOps и SRE (26%).

