«Директор-нейросеть»: Цукерберг нашел себе замену и готов запустить ИИ-агента вместо топ-менеджеров

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг решил, что устал от людей. Он вплотную занялся созданием собственного цифрового заместителя — ИИ-агента, который должен выполнять работу, раньше требовавшую десятков сотрудников. Первым «подопытным» станет сам Цукерберг. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Проект еще в разработке, но нейросеть уже вовсю ищет для босса информацию, причем делает это быстрее, чем целые команды аналитиков. В корпорации планируют, что вскоре каждый сотрудник получит персонального ИИ-помощника. Однако эксперты относятся к идее скептически. Они предупреждают: делегировать стратегические задачи искусственному интеллекту опасно. У нейросетей есть фатальная черта — галлюцинации. Вместо честного «не знаю» они выдают убедительную чушь, которую топ-менеджер может принять за руководство к действию.

Тем временем в компании Цукерберга уже тестируют «второй мозг» — гибрид чат-бота и агента, который запрашивает документы для проектов. Одни сотрудники называют эпоху «веселой и вдохновляющей», другие опасаются, что зацикленность на ИИ приведет к массовым увольнениям. Ранее Reuters сообщал, что Meta планирует сократить около 20% штата.

Пока в России экспериментируют с нейросетями в юриспруденции и аналитике (в Амурской области ИИ даже получил ставку юрисконсульта), Цукерберг пытается заменить самого себя. Вопрос лишь в том, кто будет нести ответственность, когда цифровой «зам» накосячит.

Meta признана в РФ экстремистской и запрещена