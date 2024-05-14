Почти половина работ капитального ремонта образовательного центра завершена в Ногинске

В подмосковном Ногинске на Юбилейной улице продолжается капремонт образовательного центра № 8. Общая строительная готовность по всем видам работ составляет уже сорок процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент специалисты ведут устройство полов и стен, монтаж электроснабжения и слаботочных систем, кровельные и фасадные работы, монтаж системы вентиляции и водоотведения.

Примечательно, что в здании школы занимаются около 650 детей. На время ремонта их перевели в соседние школы. Ребята смогут вернуться в родные стены образовательного учреждения вновь уже в сентябре этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных школьников за участие в акции «День добрых дел».