Почти половина российского экспорта фармпродукции в Узбекистан приходится на предприятия Подмосковья

Около 50% от общего объема всероссийского экспорта фармацевтической продукции приходится на предприятия, которые работают в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в составе делегации региона во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым прибыла в Ташкент для участия в заседании Совета регионов России и Узбекистана.

«Московская область является давним внешнеэкономическим партнером Узбекистана и экспортирует туда различные товары. Причем по экспорту некоторых товарных категорий наш регион в 2023 году занял очень серьезные позиции в общем объеме российских поставок», — отметила Зиновьева.

Она отметила, что хорошие показатели регион показывает по продуктам питания. Так, на долю Московской области приходится 73% экспорта всей мясной продукции, 36% молочной продукции и 28% прочей продукции АПК. Помимо этого, в Узбекистан подмосковные компании экспортируют транспортные средства, в том числе вагоны для метро, изделия из древесины, косметическую продукцию и не только. В Подмосковье Узбекистан поставляет хлопок, овощи и фрукты, вату, войлок и трикотажные полотна и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента Узбекистана оказать содействие в организации выставки в «Новом Иерусалиме».