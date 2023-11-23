Почти половина всех строительных работ на пристройке к Поваровской школе уже завершена

В поселке Поварово на территории городского округа Солнечногорск продолжается строительство пристройки, рассчитанной на триста учеников, к Поваровской СОШ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Известно, что в настоящее время порядка шестидесяти рабочих трудятся над возведением образовательного учреждения. Завершены монолитные и кровельные работы, устройство наружных и внутренних инженерных систем.

Согласно проекту, сдать новый объект образования планируется уже в следующем году.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема кадров в школах региона требует особого внимания.