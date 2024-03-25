Почти половина жителей Подмосковья ежедневно сталкиваются с нарушением ПДД

Почти половина (44%) жителей Подмосковья сталкиваются с нарушением ПДД каждый день, показал опрос Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области о безопасности во дворах и на дорогах. Он проводился на портале Госуслуг.

Еще 20% опрошенных сталкиваются с проблемой в неделю, 19% — раз-два в месяц, 17% — никогда не сталкивались с нарушением ПДД.

«Почти половина опрошенных (49%) считают, что комплексы фотовидеофиксации снижают нарушения ПДД и их нужно больше на дорогах, 40% — считают их бесполезными, а 10% — не пользуются автомобилями. На вопрос об эффективности штрафов за нарушение ПДД положительно ответили 64%, 36% — отрицательно», — говорится в сообщении.

Кроме того, 60% граждан сообщили о наличии проблем с уборкой мусора и запаркованности в их дворах. При этом 11% не так часто сталкивались с такой проблемой, 29% — ни разу не видели подобных случаев. Опрос также показал, что 30% респондентов предлагают прежде всего решить проблему загруженности дорог и долгих пробок, 35% — повысить доступность общественного транспорта, 34% — устранить дефицит парковочных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.