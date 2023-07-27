Почти шесть тысяч ям на дорогах отремонтировали в Подмосковье за сутки

Так, порядка 3,5 тысячи ям отремонтировали на муниципальной сети, больше всего — в Пушкинском, Воскресенском, Богородском, Домодедово, Дмитровском округах. На региональной сети удалось устранить более 2,2 тысячи дефектов, большинство — на дорогах Егорьевска, Шатуры, Воскресенского, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева. Отметим, что работы контролируют с помощью системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.