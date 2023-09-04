Почти шесть тысяч проблемных объектов снесли и привели в соответствие в Подмосковье

«За 8 месяцев 2023 года в Подмосковье ликвидировано 686 проблемных объектов, в том числе 74 по жалобам граждан. Не все объекты подлежат сносу: 382 — приведено в соответствие, оформлена исходно-разрешительная документация или права собственности, 22 — достроено и введено в эксплуатацию и 282 — снесено», — уточнил министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.