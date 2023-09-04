Почти шесть тысяч проблемных объектов снесли и привели в соответствие в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлархитектуры]
В Подмосковье достроили, снесли и привели в соответствие более 5,5 тысячи объектов незавершенного строительства, в работе находятся еще более 3,4 тысячи объектов, сообщили в Мособлархитектуре. В этой деятельности также задействованы сотрудники органов местного самоуправления и профильных ведомств.
«За 8 месяцев 2023 года в Подмосковье ликвидировано 686 проблемных объектов, в том числе 74 по жалобам граждан. Не все объекты подлежат сносу: 382 — приведено в соответствие, оформлена исходно-разрешительная документация или права собственности, 22 — достроено и введено в эксплуатацию и 282 — снесено», — уточнил министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Выявлять недостроенные и аварийные объекты помогают и жители Подмосковья с помощью портала «Добродел» и социальных сетей. В тройку лидеров по числу ликвидированных объектов вошли Ступино, Одинцово и Раменский округ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.