Почти шестьдесят рабочих продолжают строить детскую поликлинику в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове ведется активное строительство детской поликлиники, рассчитанной на пятьсот посещений в смену. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что все строительные работы идут в соответствии с запланированным графиком. Сейчас строители производят кладку наружных стен первого этажа, монолитные работы по возведению второго этажа, вынос инженерных сетей из пятна застройки.

В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также комнаты здорового ребенка.

Ожидается, что новое медицинское учреждение введут в эксплуатацию уже в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас работают в Курской области.