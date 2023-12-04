Почти шестьдесят социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» работают в Подмосковье

Деятельность Государственного фонда «Защитники Отечества» оказалась на повестке совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. Подробно об этом рассказала руководитель регионального филиала фонда Ольга Ермакова.

«Цель — персональное сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибшего. В филиале это делают в режиме „одного окна“, — отметила Ермакова.

Сейчас в регионе работает 58 социальных координаторов, из которых шесть находятся непосредственно в филиале, а еще 52 — в городских округах.

Чтобы решать поступающие вопросы в режиме «одного окна», в филиале фонда присутствуют сотрудники МФЦ, Социального фонда России, специалисты медико-социальной экспертизы. Так же в филиале есть юрист и психолог.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.