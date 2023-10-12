Почти шестьдесят тысяч карт «Стрелка» приобрели в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Мострансавто]
С начала этого года пассажиры приобрели порядка 56 тысяч транспортных карт «Стрелка», сообщили в Минтрансе Московской области. На территории региона расположены более двух тысяч точек продаж.
«С июня прошлого года перевозчики Московской области больше не принимают оплату проезда наличными средствами или банковским переводом. Во всех транспортных средствах работают валидаторы или мобильные терминалы, благодаря чему проезд оплачивается в одно касание», — отметил зампред Правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.
В ведомстве уточнили, что оплата транспортными картами «Стрелка» или «Тройка» позволяет пассажирам пользоваться скидками. Полный список пунктов продаж и пополнения карт здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.