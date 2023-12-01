Почти шестьдесят тысяч соискателей Подмосковья обратились к консультантам Центра занятости за помощью в поиске работы

С начала этого года за консультациями к сотрудникам подмосковного Центра занятости обратились свыше 57 тысяч соискателей, сообщили в областном Минсоцразвития. Более половины из них смогли найти подходящую вакансию.

«Благодаря комплексу дополнительных мер, например бесплатное обучение и переобучение, многие смогли трудоустроится самостоятельно», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Большинство граждан, которые обратились к консультантам, были жителями Балашихи, Орехово-Зуево, Люберец, Подольска и Мытищ. Отметим, что получить услуги сотрудников центра можно в МФЦ. Кроме того, найти работу можно на портале «Работа в России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.