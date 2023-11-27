Почти шестьсот миллионов рублей направят в Подмосковье на соцподдержку почетных доноров

Проект бюджета Московской области на 2024 год предусматривает более 580 миллионов рублей на социальную поддержку почетных доноров. Об этом сообщил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, число добровольцев в регионе, которые сдают свою кровь для тяжелобольных, в этом году превысило 47 тысяч человек. Среди них 13 тысяч — сделали это впервые.

«Но я хотел бы особо отметить еще одну категорию доноров. Более 28 тысяч человек награждены нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Это граждане, которые сдали кровь больше 40 раз или плазму крови больше 60 раз. Для них предусмотрены меры поддержки», — отметил Голубев.

Отметим, что подробности о том, как оформить денежную выплату почетным донорам, можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.