Почти шестьсот навалов на контейнерных площадках устранили в Подмосковье с начала сентября

С начала этого месяца в Московской области устранили 557 навалов мусора на контейнерных площадках, сообщили в областном ГУСТ.

«Контроль недочетов помогает содержать территории чистыми, а также сократить количество обращений жителей по тематике мусора», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, большинство недостатков устранили в Раменском, Дмитровском округах, Подольске, Долгопрудном и Красногорске. Аипова добавила, что коммунальные службы должны осуществлять промывку контейнерных площадок один раз в 30 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.