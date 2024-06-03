Почти сорок человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
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В Подмосковье на прошлой неделе из аварийного жилья переселили 38 человек, они переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость за прошлое жилье. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 12 аварийных помещений в Люберцах, Электрогорске, Шатуре, Ступино, Дмитровском и Павлово-Посадском округах», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в общей сложности за данный период удалось расселить более 597 квадратных метров жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.