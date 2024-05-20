Почти сорок человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселили 33 человека, работы по расселению проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности было расселено более 640 квадратных метров жилья, жители переехали в новые квартиры или получили компенсации. Расселить удалось 15 аварийных помещений в Клину, Луховицах, Электрогорске, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах. Отметим, что работы проводятся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.