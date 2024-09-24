Почти сорок катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье этой зимой

Этой зимой в парках и на общественных территориях Подмосковья будут работать 38 катков с искусственным льдом, там также будут функционировать прокаты инвентаря и раздевалки. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону» — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, катки откроют в Пестовском парке в Балашихе, в Центральных парках в Богородском и Пушкинском округах, на площади Дружбы и в парке Фабричный в Истре и не только. Для посетителей также будут организовывать музыкальное сопровождение, праздничное оформление, точки с продажей согревающих напитков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.