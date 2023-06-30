Почти сорок семей в скором времени смогут заселиться в свои квартиры в ЖК «Ново-Садовый»

Жилой комплекс «Ново-Садовый» в микрорайоне Салтыковка в городском округе Балашиха ввели в эксплуатацию. Об этом заявили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Напоминаем, что данный комплекс начали возводить еще в 2008 году, и дольщики должны были получить свое жилье в четвертом квартале 2014 года. К сожалению, в связи с отсутствием финансирования строительство было прекращено.

Именно поэтому для решения данной проблемы был привлечен инвестор ООО «УК „Сетьстрой Балашиха“. Строительство было возобновлено, и в настоящий момент дом успешно достроен и введен в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что дольщикам ЖК «Пушкарь» в Пушкино в августе начнут выдавать ключи.