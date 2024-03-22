Почти сорок тысяч объектов недвижимости обследовали в Подмосковье для предоставления бизнесу

В Подмосковье почти за год обследовали более 38,4 тысячи объектов недвижимости для предоставления бизнесу, это 96% от запланированного объема. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что из этого числа 17,6 тысячи объектов были земельными участками, еще 20,8 тысячи — объектами капитального строительства.

«Цель по самообследованию мы поставили следующую — проверить всю находящуюся в муниципальной собственности недвижимость на предмет использования или неиспользования, по-хозяйски. <…> Задача не просто их выявить, а предложить бизнесу. <…> Так, почти за год работы выявлено более восьми тысяч неиспользуемого имущества», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что по всем неиспользуемым объектам разрабатывается дорожная карта по их вовлечению в хозяйственный оборот, ее размещают на областном инвестпортале. На данный момент было подготовлено более 1,6 тысячи дорожных карт. В числе лидеров по числу проведенных самообследований оказались Одинцовский округ, Дмитровский, а также Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.