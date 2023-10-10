Почти сорок тысяч обращений поступили в ЦУР Подмосковья за неделю

Общество

Фото: [Unsplash]

За минувшую неделю жители Подмосковья направили в областной Центр управления регионом более 38 тысяч обращений. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

Наибольшее число обращений касались темы дворов — 11,6 тысячи. Кроме того, популярным запросами стали медицина, дороги, транспорт и общественные территории.

«Напомним, Центр управления регионом в онлайн-режиме выявляет точки напряженности, отслеживает процесс отработки проблем и контролирует качество решения вопросов», — добавили в ведомстве.

В ЦУРе работают 122 сотрудника, представляющие 30 ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.

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